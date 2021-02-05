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منوعات

خبراء: المنديل المبلل يزيد فاعلية الكمامة فى منع عدوى كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:41 م
جريدة الدستور
سارة الشلقانى
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شددت دراسة بريطانية جديدة صادرة عن جامعة «كولومبيا» على أهمية الالتزام بارتداء أقنعة الوجه «الكمامة»، كونها عاملًا رئيسيًا فى مكافحة تفشى فيروس «كورونا المستجد» ووقف انتشاره.
وقدمت الدراسة البريطانية العديد من النصائح التى يجب اتباعها للحصول على قناع آمن للوجه وفعال فى التصدى لنقل عدوى فيروس «كورونا»، خاصة فى حال عدم التمكن من الحصول على أقنعة «N95»، المعروفة بقدرتها على تنقية الهواء بشكل أفضل.
وأوضحت أنه يمكن لاستخدام مناديل الأطفال المبللة أن تجعل قناع الوجه وقائيًا مثل «N95»، وذلك بعدما اختبر باحثون من جامعة «كولومبيا» البريطانية أنماطًا متعددة للكمامات و٤١ نوعًا من الأقمشة المختلفة لمعرفة كيفية منع القطرات المحملة بالعدوى الفيروسية.
وخلص الباحثون إلى أن الأقنعة التى تتكون من طبقتين من القطن وقليل من الخيوط، بالإضافة إلى مناديل الطفل المجففة، أى أنها تصبح بثلاث طبقات كمرشح للهواء كانت فعالة جدًا فى منع القطرات المحملة بالعدوى من الانتشار. وقالت جين وانج، أستاذة فى كلية الطب والهندسة الطبية الحيوية فى جامعة «كولومبيا» إنه عادةً ما تُصنع مناديل الأطفال المبللة من مواد موجودة فى الأقنعة الطبية وكمامة «N95».
وأضاف ستيفن روجاك، أستاذ الهندسة الميكانيكية بالجامعة: «سيكون القناع القماش المصمم جيدًا والمجهز جيدًا مع مرشح مناديل الأطفال أكثر فاعلية فى تصفية ما بين ٥ و١٠ ميكرون من الجسيمات عن قناع N95».
وقدم الخبراء مجموعة من النصائح لجعل قناع الوجه أكثر أمانًا، أبرزها التأكد من أن الكمامة مصنوعة من مادة مريحة ووقائية، حتى وإن كانت قماشية، وأن تكون الطبقة الخارجية للقناع مصنوعة بشكل مثالى من النايلون أو البوليستر الساتان أو القطن المزدوج، والتأكد من وجود فلتر للهواء بينهما، مع ضرورة تجنب كمامات الطبقة الواحدة. وفى حال كان قناع الوجه يمكن إعادة استخدامه، فإن مركز السيطرة على الأمراض «CDC» يوصى بغسله مرة واحدة على الأقل يوميًا، ويفضل غسله فى كل مرة يتسخ فيها. وحذر الباحثون بشدة من غسل وإعادة استخدام كمامات الـ«N95»، مشيرين إلى أن ذلك يقلل بشكل كبير من خصائص الترشيح الخاصة بها، ونصحوا بعدم ارتداء الكمامات التى تحتوى على فتحات تنفس، لأنها لا تمنع انتشار فيروس «كورونا»، رغم أنها تبدو مريحة.

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