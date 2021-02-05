خبير: حديث بايدن يعبر عن توجه جديد لحل أزمات الشرق الأوسط

أشاد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالحديث الذى أدلى به الرئيس الأمريكى الجديد، جو بايدن، حول السياسة الخارجية التى ستتبعها إدارته خلال الفترة المقبلة، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط.وتعهد «بايدن»، خلال كلمته التى ألقاها من مقر وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأول، بالعودة إلى الدبلوماسية، ووقف انخراط واشنطن فى مزيد من القضايا الإقليمية، مطالبًا فى الوقت ذاته بإنهاء الحرب فى اليمن، ومتعهدًا بدعم مبادرة الأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام فى البلد العربى. وقال «فهمى»: «ما قاله الرئيس الأمريكى جو بايدن حول تعامل إدارته مع قضايا منطقة الشرق الأوسط أمر جيد للغاية، ويعبر عن مقاربة أمريكية جديدة فى التعامل مع هذه القضايا، قائمة على حلها عن طريق التفاوض والدبلوماسية».وأضاف: «خطاب بايدن يعكس وجود اهتمام من الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن قضايا منطقة الشرق الأوسط، على عكس ما كان يتردد حول اتجاهها التركيز فى القضايا الداخلية فقط، على رأسها أزمة فيروس كورونا المستجد، والاقتصاد الوطنى».وأوضح أن «بايدن» أعلن فى خطابه عن تعيين مبعوث أمريكى لدى اليمن، بعد تعيين مبعوث مماثل للشأن الإيرانى، فى إشارة إلى أولويات السياسة الخارجية لدى إدارة الرئيس الديمقراطى الجديد، التى ستشهد التركيز فى ملف إيران على وجه التحديد.وواصل: «الإدارة الأمريكية الجديدة بدأت فى وضع محددات للحركة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط، وترتيب أولوياتها بالنسبة للملفات الرئيسية، وهو ما ظهر فى تعيين مبعوث أمريكى لشئون الملف الإيرانى، وآخر مماثل للأزمة اليمنية المرتبطة أيضًا بالملف الإيرانى».وكشف عن أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن عزمها اتخاذ خطوات عملية لحل الأزمة اليمنية، قائمة على الحل السياسى، ووفق مرجعيات «الحوار الوطنى» و«إعلان الرياض»، وذلك قبل إعلان «بايدن» عن تعيين مبعوث أمريكى لديه هناك. واعتبر أن هذه الخطوة الأمريكية سيكون لها مردود إيجابى، وربما تحرك المياه الراكدة فى الملف اليمنى، خاصة فى ظل تهديد مدن سعودية بصواريخ جماعة «الحوثى»، وفشل مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن طوال الفترة الماضية.وفيما يتعلق بحديث «بايدن» عن ليبيا، قال أستاذ العلوم السياسية: «رسالة للطرف الرئيسى فى الأزمة، وهو تركيا، وأعتقد أن الأتراك سيعدلون من سياساتهم فى هذا الملف جراء هذه السياسة الأمريكية الجديدة، وإن كنت أعتقد أنه ستظل هناك حالة من الشد والجذب، لأن تركيا لن تستسلم بسهولة».