رضوان: «مالينوفسكي» يحاول فتح أبواب الكونجرس للإخوان

قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن توم مالينوفسكي - عضو مجلس النواب الأمريكي، يحاول فتح أبواب الكونجرس أمام الإخوان من خلال محاولة تشكيل مجموعة لمراقبة وضع حقوق الإنسان في مصر والسماح لهم بعقد جلسات إحاطة ومؤتمرات في مباني الكابيتول هيل.وأضاف «رضوان» أن الأمر الذي يخالف ميثاق الأمم المتحدة وتعاريفها بأنه لا يحق لأي دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى.وتابع أنه يحاول ببساطة تمكين الجماعة في مصر لإعادة لعب لعبتها المخادعة القديمة على الرأي العام وصناع القرار الأمريكيين من خلال التظاهر بأنهم مجموعة من النشطاء السياسيين أو العاملين في المجتمع المدني للترويج لأجندتهم الإرهابية.وحث أعضاء مجلس النواب جميع طبقاته وطوائفه باعتبارهم ممثلين عن الشعب بضرورة المشاركة في المبادرة قرروا إطلاقها للكابيتول هيل، لتذكير أعضاء الكونجرس مثل النائب مالينوفسكي، بأن العمل مع الإسلاميين السياسيين بشكل عام والإخوان بشكل خاص سيضر في النهاية بالأمن القومي للولايات المتحدة، كما أنها تؤثر حاليًا على استقرار وأمن مصر والدول العربية الأخرى التي صنفت الجماعة على أنها منظمة إرهابية.