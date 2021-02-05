المجر تستخدم اللقاح الصيني

أعلنت الحكومة المجرية، الجمعة، أنها تنوي بدء تطعيم السكان بلقاح سينوفارم الصيني ضد "كوفيد- 19" خلال شهر فبراير الحالي.وفي يناير، باتت بودابست أول بلد في الاتحاد الاوروبي يبرم عقودا لتسلم لقاح سينوفارم (5 ملايين جرعة) وأيضا "سبوتنيك- في" المطور في روسيا (مليونا جرعة).وأعلن جرجلي جيلاس، مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، للصحفيين في بوادبست، أن العقد الصيني "يكفي لـ2،5 مليون نسمة".وقال: "يكفي لـ250 ألف شخص في فبراير ومارس وأبريل ثم الباقي بعد أبريل".وكان أوربان أعلن سابقا أنه سيختار شخصيا اللقاح الصيني، موضحا الجمعة أنه "سيصل قريبا"، مضيفا أن فحوصات إضافية ستجرى من قبل السلطات المجرية.وفي حديث إذاعي، اعتبر أن خبرة صربيا مع اللقاحات الروسية والصينية "مطمئنة"، وهي دولة غير عضو في الاتحاد الاوروبي ومجاورة للمجر.وقال أوربان إن الدفعة الأولى من اللقاحات الروسية قد تستخدم لتطعيم المجريين بانتظار الموافقة النهائية للهيئة المحلية للصحة العامة.وانتقد المسئولون المجريون بطء موافقة السلطات الاوروبية وشراء اللقاحات الغربية.وستصل أول دفعة من لقاحات أسترازينيكا إلى المجر في عطلة نهاية الاسبوع بكمية كافية لـ240 ألف شخص مع أولوية للمصابين بأمراض مزمنة وتقل أعمارهم عن 60 عاما، حسب اغنيس غالغوتشي، المسئولة عن الأوبئة في المركز الوطني للصحة العامة.ومنذ نوفمبر تخضع المجر لحظر تجول يبدأ مساء، وحظر التجمعات، وتبقى المطاعم والجامعات والمدارس مغلقة.وفي حال عدم ظهور موجة ثالثة أكد جيلاس أن الحكومة المجرية تنوي رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تدريجا على مرحلتين اعتبارا من الاول من مارس ثم من الأول من أبريل.والجمعة سجلت المجر التي تعد 9،8 مليون نسمة 12930 وفاة بفيروس كورونا.