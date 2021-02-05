رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تجيز مشروع تعدين ذهب مثيرًا للجدل

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:48 م
تعدين ذهب
تعدين ذهب
وكالات
طباعة
أعلنت سفارتا كندا والولايات المتحدة، الجمعة، أن الحكومة اليونانية المحافظة وافقت على مشروع تعدين الذهب محل الخلاف منذ فترة طويلة، والذي تجمّد لسنوات بسبب مخاوف بيئية.

وذكر بيان مشترك للسفارتين إنهما "ترحبان بتوقيع (الاتفاقية) بين هيلاس غولد (شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة إلدورادو غولد ومقرها كندا) وحكومة اليونان".

وأوضحت السفارتان أن الصفقة "ستجلب ما يناهز 1،7 مليار يورو (2،1 مليار دولار) من الاستثمارات من أميركا الشمالية على مدى 23 عاما"، وستخلق ما يصل إلى 5000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة لتطوير مناجم كاساندرا شمال شرق شبه جزيرة هالكيديكي.

وأضاف البيان أن إلدورادو غولد تعهدت أيضا ببرنامج تنمية اجتماعية بقيمة 70 مليون يورو في المجتمعات المحلية على مدى فترة الاستثمار.

وأثار مشروع منجم الذهب على جبل سكوريس سنوات من الاحتجاجات، بما في ذلك هجوم عام 2013، عندما ألقى متشددون مقنعون زجاجات حارقة على موقع عمل المنجم، ما أدى إلى إصابة حارس وإتلاف المعدات.

وأوقفت الحكومة اليسارية السابقة في 2015 العمل في منجم الذهب بسبب انتهاكات العقود المفترضة.

وتعهدت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس، المحافظة المؤيدة للأعمال التجارية، والتي وصلت إلى السلطة في 2019، بإعادة إحياء المشروع بموجب ضمانات بيئية صارمة.

وجاء في مذكرة من وزارة الطاقة والبيئة أن الاتفاقية المعدّلة "تزيد من الفوائد للاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي والبيئة".

ووصفت إلدورادو الاتفاقية بأنها مفيدة للطرفين، قائلة إنها تمنحها مزيدا من الحماية وإطارا ترخيصيا مشابها لمشاريع الاستثمار الأجنبي واسعة النطاق الأخرى في اليونان.

وذكرت الشركة الكندية في بيان: "بالنسبة للجمهورية اليونانية، فإنها توفر إيرادات مالية معززة ومزايا بيئية وفرص تنمية مجتمعية".

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة حول تمثال شبيه أبوالهول.. يحمل ألقابًا ملكية وأسرارًا للفراعنة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

وزير التعليم يعلن خبرًا سارًا لطلاب المرحلة الثانوية

الصور

image description

افتتاح مسجد الإمام مالك بدمياط

image description

فض 3 أفراح فى رأس البر بدمياط

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

image description

إيطاليا تبدأ التطعيم ضد كورونا للأشخاص دون 55 عامًا الثلاثاء

image description

لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

الأكثر قراءة

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

وزير الصحة الأسبق يكشف سر الضجة وراء فيروس «نيباه»

تفاصيل جديدة حول تمثال شبيه أبوالهول.. يحمل ألقابًا ملكية وأسرارًا للفراعنة

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

خبراء: المنديل المبلل يزيد فاعلية الكمامة فى منع عدوى كورونا

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

دراسة: الشركات بألمانيا لا تعتزم تقليل مساحاتها المكتبية

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

الروائى اللبنانى جبور الدويهى ضيف رشا سمير فى «كاتبان وكتاب»

دار النهضة تصدر «لا ماء يكفى الغرقى» لمحمد رضا

قوافل المسرح المتنقل تجابه الأفكار الظلامية في قرى محافظات مصر

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم