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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:25 م
جريدة الدستور
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رحبت الإمارات بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.
وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان نقتله وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الجمعة - على جهود الأمم المتحدة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مؤكدة تعاونها الكامل مع السلطة الجديدة بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.
وجرت بعد ظهر اليوم عملية التصويت الثانية والأخيرة بين قائمتي وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا ورجل الأعمال الليبي عبد الحميد دبيبة اللتين حصلتا على الأصوات في الجولة الأولى من تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على المرشحين للسلطة التنفيذية.
وأشارت أن المرحلة الأخيرة من التصويت على أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، أسفرت عن فوز قائمة محمد يونس المنفي بـ39 صوتا، في حين حصلت قائمة عقيلة صالح على 34 صوتا.
وأضافت أن القائمة الأولى (حاصلة على 39 صوتا) تتشكل من محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد محمد دبيبه.
وأوضحت أن القائمة الثانية الحاصلة على (34 صوتا ) تضم عقيلة صالح رئيسًا للمجلس الرئاسي الليبي، وعضوا المجلس أسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، ورئيس الحكومة فتحي باشاغا.

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