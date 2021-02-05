ارتفاع إصابات كورونا في كندا لـ798394

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 798 ألفا و394 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، بتوقيت تورونتو، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ 20 ألفا و486 شخصا.وحسب البيانات، تعافى من مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه الفيروس، 729 ألفا و768 شخصا حتى الآن.وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 53 أسبوعا.