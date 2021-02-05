عماد خليل: أداء شباب «التنسيقية» تحت القبة مُشرِّف (حوار)

■ بداية.. كيف تقرأ أداء نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان؟

■ كيف تُقيِّم تعامل نواب التنسيقية مع الوزراء أثناء مناقشة برنامج الحكومة؟

■ فى تقديرك.. هل انعكس هذا الأداء على رأى رجل الشارع فى البرلمان الجديد؟

■ أخيرًا.. ما الملفات التى تحظى باهتمام نواب التنسيقية فى الفترة المقبلة؟

أشاد عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأداء نواب التنسيقية تحت قبة البرلمان، خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن أداءهم كان ممتازًا ومشرفًا لتحقيق شعار «برلمان بمفهوم جديد»، وذلك من أجل خدمة الوطن ونقل آراء وهموم المواطن إلى المسئولين فى كل القطاعات.وأشار النائب البرلمانى، خلال حديثه لـ«الدستور»، إلى أن رجل الشارع شعر بالفعل باختلاف أداء نواب البرلمان الجديد، وحرصهم على التطرق لعدد من الموضوعات الحيوية أثناء مناقشاتهم مع وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى الدور الرقابى للبرلمان، مع مناقشة حزمة من التشريعات التى تهم المواطن، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى ملفى المواطنة والإعلام.- هناك تناول مشرف لجميع القضايا والموضوعات التى يجرى عرضها تحت قبة البرلمان، ونحن، نواب التنسيقية، نجتمع يوميًا قبل الجلسة البرلمانية لمناقشة القضايا التى نتناولها، والاستفادة من خبرات بعضنا.ونواب التنسيقية أخذوا على عاتقهم تحمل مسئولياتهم كشباب تجاه الوطن والمجتمع، وكما رفعوا فى التنسيقية شعار «سياسة بمفهوم جديد» فهم يرفعون فى مجلس النواب شعار «برلمان بمفهوم جديد» لخدمة قضايا الوطن ونقل آراء المواطن وهمومه وقضاياه إلى المسئولين، والعمل على حل القضايا والمشكلات التى تواجهه فى حياته، باعتبارهم صوت المواطن فى المجلس.- تعامل نواب التنسيقية مع وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى كان ممتازًا، سواء من حيث الشكل أو المضمون، ومن خلال تطرقهم إلى المشكلات ومقترحاتهم لحلها، وذلك بعدما استعدوا جيدًا لمناقشة برنامج الحكومة، بعد الدراسات والأبحاث التى أجرتها التنسيقية لخدمة نوابها فى مجلسى النواب والشيوخ. والمناقشات اتسمت بالتنوع فى الآراء، والتطرق لموضوعات مهمة وحيوية، ففى ملف قطاع الأعمال، مثلًا، غطت النقاشات ملفات حقوق العمال ودعم المصانع ومواجهة الخسائر وقرارات التصفية وغيرها، وفى قطاع التعليم تناول نواب التنسيقية قضايا أجور المعلمين وتطوير التعليم الجديدة وامتحانات الثانوية العامة وملف الجامعات والبحث العلمى وغيرها. وكذلك شملت الأسئلة الموجهة لوزير الخارجية قضايا المصريين بالخارج وسياسيات الدولة تجاه عدد من الملفات الإقليمية والدولية المهمة، وهو ما حدث أيضًا فى مجالات الكهرباء وتوزيعها، وملف الإعلام وتطويره وغير ذلك.- الناس يستبشرون خيرًا بالبرلمان الجديد، ورجل الشارع أصبح سعيدًا بما يراه من أداء نوابه تحت القبة، خاصة بعد ما لمسه الجميع من تناول النواب كل القضايا والموضوعات أثناء مناقشة الوزراء فى برامجهم، وشعورهم بأنهم أمام برلمان جديد فى أدائه ومهامه. بالإضافة إلى حرص نواب التنسيقية فى مجلس النواب، وأنا منهم، على الالتقاء بأكبر عدد ممكن من المواطنين وأهل الرأى والخبرة والاختصاص واستطلاع آرائهم حول القضايا المختلفة، مثل مشروع قانون الأحوال الشخصية وقضايا المصريين بالخارج وغيرها، وذلك لنقل الرؤية المتكاملة إلى البرلمان فى كل الملفات.- سيجرى استخدام الأدوات الرقابية مع كل المسئولين، لأن هذا حق أصيل للبرلمان، كما سيجرى التوسع فى الدور الخدمى لحين إجراء انتخابات المحليات، أما عن الدور التشريعى، فالفترة المقبلة ستشهد مناقشات حول حزمة من التشريعات التى تخدم المواطن بشكل مباشر، من بينها التعديلات على قانون صندوق أسر الشهداء، وقانون الأحوال الشخصية، إلى جانب الاهتمام بملفى المواطنة والإعلام.