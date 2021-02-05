وزير الصحة الروسي: كورونا آخذ في الانحسار

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، الجمعة، أن فيروس "كورونا" المستجد آخذ بالانحسار، مشيرا إلى انخفاض عدد المرضى الخاضعين للمراقبة في روسيا بأكثر من 30 % خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال موراشكو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء روسية: "نرى أن عدوى فيروس كورونا تتراجع وأن عدد المصابين الخاضعين للمراقبة الصحية انخفض بأكثر من 30 % خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".. مُضيفًا أن "اليوم ما يقرب من 800 ألف مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد يخضعون للإشراف الطبي".

كما أوضح أن "التطعيم الجماعي أثر على تطور عملية تفشي الوباء، لأن أحجام اللقاح التي تم تسليمها بالفعل إلى المناطق اليوم، وتم تلقيح السكان، وهذه نتيجة مهمة بالنسبة لتفشي الوباء، لذلك نرى تأثيرًا إيجابيًا".