بافاريا تناقش مع فرنسا سبل مكافحة كورونا عبر الحدود

أعربت كل من فرنسا وولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا عن قناعتهما بأن استمرار انتشار فيروس كورونا عبر الحدود يمثل إحدى أكبر المشاكل في مكافحة الوباء في القارة الأوروبية.وقال رئيس وزراء بافاريا، ماركوس زودر، اليوم الجمعة في ميونخ بعد مؤتمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استمر 45 دقيقة عبر تقنية الفيديو، إنه قد تبين أن عدد الإصابات في الولاية يتراجع حاليا بشكل أفضل مما هو عليه في النقاط الساخنة على الحدود.وأكد زودر أنه يتفق مع ماكرون في أن الاستراتيجية الحذرة فقط يمكن أن تمنع ظهور موجة ثالثة تعقب الموجة الحالية، مضيفا أنه مع ذلك فإن من الواضح أيضا أنه لا يمكن التنبؤ بكيفية تطور الموقف بسبب السلالات الجديدة من الفيروس.وقال زودر: "من الأهمية بمكان ألا يكون التصرف متهورا ولكن أن يستمر العمل بحذر ضمن مسار ذكي"، مؤكدا على أن الأمر يتعلق بإعطاء المجتمع أملا في مرة أخرى إذا استمرت الأرقام في الانخفاض.وأوضح زودر بالقول إن من غير الحكمة مع ذلك إجراء الفتح مع وجود أرقام إصابات كبيرة، ولكن من الحكمة أن نبحث عن إمكانيات الفتح في ظل وجود أعداد إصابات قليلة، مشيرا إلى وجود "توافق كبير بينه وبين ماكرون في هذه النقطة أيضا".وحذر زودر أيضا من اتخاذ قرارات متسرعة بشأن الجدل الدائر حول تخفيف القيود في ألمانيا بدءا من منتصف فبراير الجاري.