معارضة تركيا تطالب بإلغاء تعيين مليح بولو وصيًا على بوغازيتشي

طالبت المعارضة التركية، اليوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالرجوع عن الخطأ حول قرار تعيينه عن عضو حزب العدالة والتنمية وصيًا على بوغازيتشي رغم رفض الطلاب.وانتقد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، قرار تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عضو حزب العدالة والتنمية، مليح بولو، وصيًا على بوغازيتشي رغم رفض الطلاب، وقال، قرار التعيين خاطئ.وأفاد أوزتراك في مؤتمر صحفي، بمقر الحزب، اليوم الأربعاء، حول الأحداث المُعاشة في بوغازيتشي، قائلًا، قرار التعيين هذا خاطئ، والتراجع عن الخطأ فضيلة. وهذه الفضيلة إما أن يظهرها أردوغان أو الوصي المعين.وحول اتهام الرئيس التركي أردوغان عقب أداء صلاة الجمعة في إسطنبول، للمعارضة بأنها تريد استقالته، قال أوزتراك، لقد دعناه إلى الاستقالة بسبب إخفاقاته في عملية إدارة الوباء، ويجب أن يستقيل نتيجة كل ما حدث.يُذكر أن أردوغان زعم بأن الأحداث في جامعة بوغازيتشي لا علاقة لها بالطلاب، وإنما هي احتجاجات بتحريض من المعارضة، والغرض منها المطالبة باستقالته شخصيًا.