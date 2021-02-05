ألمانيا: طرد روسيا لدبلوماسيين غير مبرر





نددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بطرد روسيا لدبلوماسيين ألمان ووصفته بأنه خطوة أخرى تبتعد بها موسكو عن حكم القانون.وقال وزير الخارجية هايكو ماس، الجمعة، إن قرار روسيا طرد دبلوماسيين من ألمانيا والسويد وبولندا ليس له أي مبرر على الإطلاق ويلحق المزيد من الضرر بالعلاقات مع أوروبا.وأضافت ميركل للصحفيين بعد مؤتمر عبر الإنترنت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول قضايا الدفاع والأمن "نعتبر أن (خطوة) الطرد غير مبررة"، مضيفة أنها وماكرون عرفا نبأ الإجراء الروسي خلال الاجتماع.وقال ماس في بيان "قرار روسيا طرد عدة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم موظف بالسفارة في موسكو، لا مبرر له بأي حال من الأحوال ويلحق المزيد من الضرر بالعلاقات مع أوروبا".وأعلنت موسكو في وقت سابق طرد دبلوماسيين من السويد وألمانيا وبولندا، متهمة إياهم بالمشاركة في احتجاجات غير قانونية الشهر الماضي على سجن منتقد الكرملين أليكسي نافالني.