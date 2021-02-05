5 وفيات و248 إصابة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الجمعة، رصد 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في البلاد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 108629.وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في تصريح صحفي، عن تسجيل 5 وفيات جديدة، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 2909.وأشار فورار إلى تعافي 194 حالة جديدة، ليرتفع عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 74 ألفا و390.يذكر أن الجزائر كانت بدأت، السبت الماضي، حملة وطنية للتطعيم ضد كورونا، بعدما حصلت على شحنة من اللقاح الروسي "سبوتنيك في" تقدر بـ50 ألف جرعة، وشحنة أخرى مماثلة من اللقاح البريطاني "أسترازينيكا".