ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك لـ1.9 مليون
الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:12 م
وكالاتطباعة
بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد فى المكسيك 9 ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة النصف من صباح الجمعة بتوقيت مكسيكو سيتى، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 162 ألفا و922 شخصا بينما تعافى 46ر1 مليون شخص.
ومر نحو 49 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس فى المكسيك.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 162 ألفا و922 شخصا بينما تعافى 46ر1 مليون شخص.
ومر نحو 49 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس فى المكسيك.