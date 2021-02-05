ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك لـ1.9 مليون

بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد فى المكسيك 9 ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة النصف من صباح الجمعة بتوقيت مكسيكو سيتى، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 162 ألفا و922 شخصا بينما تعافى 46ر1 مليون شخص.ومر نحو 49 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس فى المكسيك.