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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

وزير الصحة الأسبق يكشف سر الضجة وراء فيروس «نيباه»

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:59 م
جريدة الدستور
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قال عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، إن كل الأعداد التي تم رصدها منذ ظهور فيروس نيباه هم 800 إصابة، مشيرًا إلى أن الحديث عن الفيروس ظهر بسبب مقالة في أحد الصحف العالمية تلفت النظر إلى تقارير تعلن من منظمة الصحة العالمية بصفة دورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن تقرير صادر في 2018 أشار إلى هذا الفيروس، والهدف إلقاء الضوء على الفيروسات التي قد يحتمل أن تمثل وباء.


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