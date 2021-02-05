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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل ضد كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:15 م
تطعيم الأطقم الطبية
تطعيم الأطقم الطبية
فاتن خديوى - سارة سعودى
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كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن أن إجمالى الدفعات التى استلمتها الوزارة حتى الآن من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بلغت 3 حتى الآن، تضم كل دفعة 50 ألف جرعة لقاح.

وأكدت المصادر، في تصريح لـ"الدستور"، أن جميع الدفعات الواردة لمصر يتم تحليلها من جانب هيئة الدواء المصرية للتأكد من فاعليتها قبل استخدامها بشكل رسمى، لافتة إلى ورود دفعات جديدة من لقاحات فيروس كورونا "سينوفارم" و"أسترازينيكا" خلال الأيام المقبلة.

وقالت المصادر إنه تم الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية بجميع مستشفيات العزل بالجمهورية، والبالغ عددها 22 مستشفى، بعد حصر الأطقم الطبية الراغبة فى تلقى اللقاح.

وأشارت إلى أنه سيتم بدء تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر، والبالغ عددها 86 مستشفى تدريجيًا، بعد حصر الأطقم الطبية بها، حيث يتم حاليًا توزيع اللقاحات على مديريات الصحة بالمحافظات، موضحة أن هناك سلسلة إمداد وتمويل طبى على أعلى مستوى لتوصيل الطعوم وتخزينها بشكل سليم.

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