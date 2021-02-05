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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هيئة قناة السويس: الانتهاء من إنشاء قاطرتين بقوة شد 8 أطنان

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:22 م
الفريق اسامة ربيع
الفريق اسامة ربيع
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلنت هيئة قناة السويس خلال بيانًا لها، انتهاء شركة القناة للإنشاءات البحرية أعمال إنشاء القاطرتين (نور 1، نور 2) بقوة شد 8 أطنان، وتم تسليمها إلى هيئة قناة السويس.

ويبلغ طول القاطرة 14 مترا، وعرضها 5 أمتار، فيما يقدر عمق الغاطس بـ1.4 متر بسرعة تصل إلى 15 عقدة.

وقال بيان لهيئة قناة السويس، إنه يجرى العمل بالشركة على قدم وساق للانتهاء من بناء «لنشين» لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، و2 آخرين من طراز «فهد ونانو».

وتُعد شركة القناة للإنشاءات البحرية، إحدى الشركات الرائدة في مجال بناء وإصلاح الوحدات البحرية والنيلية، وتمتاز الشركة بسابقة خبرة تزيد علي 50 عاما في خدمة الصناعة الوطنية حيث يعود تاريخ إنشائها لعام 1963.

ويتسع نشاط عمل الشركة التابعة للهيئة ليشمل بناء الوحدات البحرية المصنعة من الألومنيوم، وتنفيذ كافة الأعمال المعدنية كالجمالونات والأسوار والأبراج الحديدية وبناء كافة أنواع العائمات مثل الكباري العائمة والشمندورات والمواسير، كما تعتبر الشركة من أكبر الشركات المتخصصة في تعديل سفن أعالي البحار وتحويلها من سفن بضائع إلى سفن ركاب.

وتمتلك الشركة عددا من الورش المختلفة أبرزها ورش بناء السفن، وورشة الألمونيوم، وورش التركيبات وإصلاح الوحدات، بالإضافة إلى ورش إصلاح المحركات، كما يوجد بالشركة جميع أنواع الأوناش والجرارات وضواغط الهواء وقاطرات، علاوة على محطات الكهرباء المتنقلة.

وتشارك شركة القناة للإنشاءات البحرية في المشروع القومي لتطوير أسطول سفن الصيد، ونجحت بالفعل من بناء 12 سفينة صيدن ضمن المرحلة الأولى للمشروع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير وتحديث أسطول الصيد المصري، وسعيا نحو تعزيز إمكانيات الشركات التابعة للهيئة.

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