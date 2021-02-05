بولندا تسجل 183 وفاة بين أفراد الطاقم الطبي

أعلنت وزارة الصحة البولندية، الجمعة، تسجيل 183 حالة وفاة من بين أفراد الطاقم الطبي، إثر إصابتهم بفيروس "كورونا".

وذكرت الصحة البولندية في بيان، أورده موقع "بولاند إن"، أن حصيلة وفيات "كورونا" بين أفراد الطاقم الطبي ارتفعت إلى 183 شخصًا، من بينهم 86 طبيبًا و67 شخصًا من طاقم التمريض إلى جانب المسعفين والعاملين بالقطاع الصحي.

جدير بالذكر أن بولندا سجلت مليونا و539 ألفًا و564 إصابة، و38 ألفًا و712 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء في شهر مارس الماضي.

