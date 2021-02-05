«الدستور» تحصد جائزتى المركز الدولى للصحفيين حول تقارير كورونا (تفاصيل)

فازت الزميلتان سمر مدحت وهايدي حمدي المحررتان بقسم التحقيقات فى جريدة الدستور، بجوائز المركز الدولي للصحفيين لإعداد تقارير حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" باللغة العربية، عن قصصهما المنشورة بجريدة وموقع الدستور فى فئتي "الصحافة العلمية" و"الأعمال والاقتصاد وعدم المساواة".وأعلن المركز الدولي للصحفيين رسميًا عن أسماء الفائزين بمسابقة التقارير الصحفية حول "كوفيدـ19"، والتي كانت كالتالي:عن فئة الصحافة العلمية:المركز الأول: أحمد جمعةالمركز الثاني: سمر مدحتالمركز الثالث: منّة عبدالرازقعن فئة الشفافية والجريمة والفساد:المركز الأول: رانيا عبداللهالمركز الثاني: حازم المازونيالمركز الثالث: محمد بسيكيعن فئة الأعمال والاقتصاد وعدم المساواة:المركز الأول: خولة بوكريمالمركز الثاني: هايدى حمدىالمركز الثالث: رانيا العبداللهيشار إلى أن المركز الدولي للصحفيين (ICFJ International Center for Journalists) هو مؤسسة غير ربحية، تهدف إلى خدمة وتطوير الصحفيين وتقديم لهم دورات لتطوير الأداء الصحفي حول العالم، ويقع مركزهم في واشنطن العاصمة، ويروج لفكرة أهمية استقلال وسائل الإعلام لتحسين التفاعل الثقافي في المجتمعات، ويعمل منذ عام 1984 مع أكثر من 70000 صحافي من 180 بلدا خلال 27 عاما، وكان الهدف رفع مستوى الصحافة في العالم.