رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب مستقبل وطن: وزيرة الصحة ضربت أعظم الأمثلة لنجاح المرأة في القيادة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:01 م
محمد الكومي عضو مجلس
محمد الكومي عضو مجلس النواب
أشرف لاشين
طباعة
أكد محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، نجحت في إدارة المنظومة الصحية بفترة من أصعب الفترات التي مرت بها مصر بل والعالم كله، في ظل انتشار وباء قاتل على مستوى العالم وأطاح بمنظومات صحية بدول عُظمى كان يُضرب بها المثل.

وأضاف «الكومي» في بيان له اليوم، أن حكمة القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للدكتورة هالة زايد كانت سببًا فى التصدى للجائحة، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة كانت مقاتلة ونجحت فى تنفيذ خطة الدولة فى مواجهة كورونا فى ضوء تعليمات منظمة الصحة العالمية، وأشادت منظمة الصحة العالمية بالتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية وتمكنت من الحفاظ على سير العمل في كل القطاعات، ما انعكس بدوره على انعكاس تداعيات الجائحة على الاقتصاد المصرى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دخول مصر ضمن 3 دول الأقل تأثرا بجائحة كورونا والقدرة على تخطى الجائحة إنجاز يحسب للقيادة السياسية ولوزيرة الصحة ويعكس التحركات المصرية ووضع أفكار خارج الصندوق لمواجهة الجائحة والخروج بأقل الخسائر.

ولفت "الكومي" إلى أن إجراءات مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد -19" جاءت بالتوازي مع تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية المخطط تنفيذه، واستكمال تنفيذ الخارطة التنموية التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ وصوله الحكم حتى الآن.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

كورونا يضرب لاعبي الاتحاد قبل مواجهة الزمالك

الصور

image description

فض 3 أفراح فى رأس البر بدمياط

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

image description

إيطاليا تبدأ التطعيم ضد كورونا للأشخاص دون 55 عامًا الثلاثاء

image description

لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

image description

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار والسيول

الأكثر قراءة

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

وزير الصحة الأسبق يكشف سر الضجة وراء فيروس «نيباه»

تفاصيل جديدة حول تمثال شبيه أبوالهول.. يحمل ألقابًا ملكية وأسرارًا للفراعنة

المهلة انتهت.. أزمة في الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

دراسة: الشركات بألمانيا لا تعتزم تقليل مساحاتها المكتبية

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
المزيد

الثقافة

الروائى اللبنانى جبور الدويهى ضيف رشا سمير فى «كاتبان وكتاب»

دار النهضة تصدر «لا ماء يكفى الغرقى» لمحمد رضا

قوافل المسرح المتنقل تجابه الأفكار الظلامية في قرى محافظات مصر

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم