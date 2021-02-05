«الآثار» تعاين المكان المقترح لإقامة المتحف التعليمي بالقاهرة

استقبلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لجنة من وزارة السياحة والآثار- المجلس الأعلى للآثار قطاع المتاحف- برئاسة رئيس قطاع المتاحف لمعاينة المكان المقترح لإقامة المتحف التعليمى.وناقش محمد الحسينى مدير عام الشئون المالية والادارية بتعليم القاهرة مع اللجنة، آليات التعاون وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لسيناريوهات العرض المتحفى بشأن تشكيل فريق من قطاع المتاحف لوضع تصور عن المتحف التعليمى المقترح من المديرية، وإدارة الوسائل التعليمية ومناقشة الأنشطة والموضوعات التى سيتناولها والنماذج المناسبة لهذا المتحف.وأوضح الحسيني أنه تم اقتراح مدرسة الحسينية الثانوية بنين التابعة لإدارة الوايلي التعليمية، بحضور مني طاهر مدير إدارة الموارد البشرية، ومحمود حسن مدير إدارة الوسائل التعليمية، وأحمد مهني مدير إدارة الوايلي التعليمية.