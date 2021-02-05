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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر أون لاين من موقع وزارة الداخلية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:04 م
مخالفات المرور
مخالفات المرور
الدستور
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شهد محرك البحث العالمي "جوجل" بحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر أون لاين من موقع وزارة الداخلية، وكيفية تقديم التظلمات على مخالفات المرور إلكترونيا عبر موقع الحكومة المصرية.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر من موقع وزارة الداخلية

ويقدم "الدستور" في ضوء خدامتها المختلفة اليوم الجمعة 5 - 2 - 2021 رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر من موقع وزارة الداخلية، من خلال الرابط التالي من "هنا"

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا

ومن خطوات استعلام عن مخالفات المرور لرخص القيادة للسيارات أون لاين يأتي من خلال الخطوات التالية:

1 - استعلام مخالفات المرور فى مصر بتسجيل الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية (من هنا).

2 - اختيار من الخدمات الإلكترونية المرور.
3 - اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تريد الاستعلام عنها.
4 - تظهر نافذة فيها 3 اختيارات:-
- مخالفات المرور سواء خدمة مخالفات رخصة السيارة
- أو خدمة مخالفات رخصة القيادة
- أو خدمات متابعة الطلبات.
5 - اختر خدمة مخالفات رخص المركبات.
6 - اتنقل إلى صفحة إدخال البيانات.
7 - ادخل رقم اللوحة المرورية.
8 - اضغط استعلام المخالفات المرورية.

طريقة التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا


‏‎1 - الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة "هنا".
‏‎2 - الضغط على أيقونة التظلمات.
‏‎3 - اختيار تظلمات رخص المركبات.
‏‎4 - كتابة الرقم القومي، والضغط على تفاصيل المخالفة.
‏‎5 - تظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.
‏‎6 - تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على «تظلم».
‏‎7 - يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها اضغط موافق.
‏‎8 - تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم اضغط على إرسال الطلب. ‏
‎9 - تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.

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