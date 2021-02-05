رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر أون لاين من موقع وزارة الداخلية

ويقدم " الدستور " في ضوء خدامتها المختلفة اليوم الجمعة 5 - 2 - 2021 رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر من موقع وزارة الداخلية، من خلال الرابط التالي من " هنا "

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا