دورات تدريبية على المهن الحرفية بالوادي الجديد

أكد أحمد طليب مدير عام القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم البدء في تنفيذ دورة تدريبية في مجال التوصيلات والتركيبات الكهربائية بمركز التدريب المهني بالخارجة، بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر.يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتفعيل دور مركز التدريب المهني في تدريب الشباب على المهن الحرفية المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل.ويحصل المتدرب على مكافأة مالية بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة بعد اجتياز الاختبارات.