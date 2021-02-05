إزالة بناء مخالف دون ترخيص بمدينة بني مزار بالمنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، شمال محافظة المنيا، بإزالة بناء مخالف دون ترخيص في المهد، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن إدارة الإزالات والإشغالات بالوحدة المحلية قامت، اليوم الجمعة، وبحضور رئيس حي شرق ومسئول التنظيم بالمنطقة، بإزالة حالة بناء مخالف دون ترخيص في المهد، على مساحة 80 مترا بجوار مدرسة الكوثر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأضاف رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات والبناء العشوائي والمخالف، وتطبيق القانون بكل صرامة وحزم على جميع المخالفين، وإحالة كافة المخالفات للنيابة العسكرية.