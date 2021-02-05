أسامة العبد: السيسي بنى مصر جديدة.. وأهل الشر لن ينجحوا في الفتنة

قال الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن أهل الشر لا يرون الخير إلا شر سواء كان في أنفسهم أو في غيرهم أو وطنهم، لأن أهل الشر ليس لهم وطن.وأضاف خلال كلمته بندوة الإعلام الديني وتحديات المستقبل التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام ببناء مصر جديدة ورأينا كيف تم تشييد الطرق والكباري بشكل لم يحدث من قبل.وتابع أنه على رجال الإعلام الذين يتحدثون باسم الإسلام أن تتوافر فيهم صفة الداعية من حيث الدعوة إلى الله والقول الحسن، ونحن في بلد الأمن ومن أرض السلام ومن مسجد السلام ندعو العالم إلى السلام، ودائما وأبدا مصر ستظل بلد السلام التي حباها الله بالأزهر الشريف قبلة العلماء والعلم.وأضاف أن عقارب الساعة لن تعود إلى الخلف ولن يتمكن أهل الشر من إيقاع الفتنة في البلد، وأوضح أن مصر آمنة ومطمئنة ولن تضيع أبدًا والإرهاب أسود وأعمى لا يعرف وطنًا أو أهلنًا أو نفسًا وكلنا ضده ونسأل الله أن يرفع قيمة مصر إلى قيمتها العربية والأفريقية والعربية.