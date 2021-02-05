استقبال حافل لقافلة «الأوقاف» بجنوب دارفور

وصلت صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، قافلة وزارة الأوقاف المصرية الدعوية المتوجهة إلى ولاية دار فور السودانية، في إطار استكمال فعاليات القافلة الدعوية، لتجوب ولايات جنوب دار فور.وتضم القافلة من الجانب السوداني الدكتور عبدالعاطي أحمد عباسي، أمين عام الأوقاف الإسلامية، والشيخ إبراهيم ميرغني إمام وخطيب مسجد المؤمنين بالصافية، ومن الجانب المصري الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب، والشيخ نور قناوي مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية، والواعظة وفاء عبد السلام، والواعظة مرفت عزت.وكان في استقبال أعضاء القافلة الدعوية بمطار ولاية جنوب دار فور سليمان حسين مدني أمين عام حكومة جنوب دار فور، والشيخ إسحاق بحر مدير الشئون الدينية بولاية جنوب دارفور د، ومن جانبه رحب أمين عام حكومة جنوب دارفور بوفد القافلة الدعوية عامة وبوفد الأوقاف المصري خاصة.وأوضح أن هذه الزيارة المتميزة تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، ومن جانبه أكد الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعظيم المشتركات بين الوزارتين المصرية والسودانية، وتأكيدًا على الترابط الوثيق بين البلدين الشقيقين.وأضاف أن القافلة ستركز على قضية حفظ الوطن وحماية مؤسساته الوطنية، حيث إن حفظ الأوطان من الكليات الست لمقاصد الشريعة الإسلامية، فإن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وكذلك ستعمل القافلة بالتعاون مع أئمة السودان على نشر الفكر المستنير ونبذ الفرقة والعنف والتطرف.