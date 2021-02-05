رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

هل يجوز القتل الرحيم للحيوانات؟.. «الإفتاء» تجيب

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:08 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
أميرة العناني
طباعة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نصه: هل يجوز القتل الرحيم للحيوانات؟.

وأجابت الإفتاء بأنه لا يجوز شرعًا قتل الحيوانات دون سببٍ أو مبررٍ قوي تُقدِّره الجهات المختصة، أَمَّا ما يُعْرَف بـ«القتل الرحيم» للحيوانات المصابة بمرضٍ يُسبِّب لها الألم الشديد والمستمر الذي لا يُرْجى شفاؤه وزواله، فإنه أمرٌ جائزٌ شرعًا لتخليص الحيوان المصاب من هذا الألم، بشرط أن يكون هذا القتل تحت إشراف الجهات المختصة، وأن يتم بطريقة مناسبة وبوسيلة رحيمة ليس فيها أذى ولا تعذيب للحيوان، وذلك لحديث النبي، صلى الله عليه وآلــه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته».

وقالت إن قتل الحيوان المريض الذي لا يُرْجَى شفاؤه لا يحمل معنى التعذيب له أو إتلاف المال، بل التعذيب الحقيقي في تركه يتألَّم من مرضه الذي لا يُرْجَى شفاؤه.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

المهلة انتهت.. أزمة في الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

الصور

image description

فض 3 أفراح فى رأس البر بدمياط

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

image description

إيطاليا تبدأ التطعيم ضد كورونا للأشخاص دون 55 عامًا الثلاثاء

image description

لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

image description

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار والسيول

الأكثر قراءة

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

وزير الصحة الأسبق يكشف سر الضجة وراء فيروس «نيباه»

تفاصيل جديدة حول تمثال شبيه أبوالهول.. يحمل ألقابًا ملكية وأسرارًا للفراعنة

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

خبراء: المنديل المبلل يزيد فاعلية الكمامة فى منع عدوى كورونا

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

دراسة: الشركات بألمانيا لا تعتزم تقليل مساحاتها المكتبية

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

الروائى اللبنانى جبور الدويهى ضيف رشا سمير فى «كاتبان وكتاب»

دار النهضة تصدر «لا ماء يكفى الغرقى» لمحمد رضا

قوافل المسرح المتنقل تجابه الأفكار الظلامية في قرى محافظات مصر

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم