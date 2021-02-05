ماكرون يدين طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، طرد روسيا دبلوماسيين أوروبيين، حسبما أوردت قناة العربية الإخبارية.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد 3 موظفين في البعثات الدبلوماسية الألمانية والسويدية والبولندية بسبب مشاركتهم في المظاهرات غير المرخصة دعما للمعارض المعتقل، أليكسي نافالني.وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إنها استدعت سفير المملكة السويدية والقائم بأعمال جمهورية بولندا ومبعوث سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث أبلغتهم باحتجاجها "على المشاركة المسجلة لموظفين في القنصليتين العامتين السويدية والبولندية في سان بطرسبورج والسفارة الألمانية في موسكو في المظاهرات غير الشرعية يوم 23 يناير 2021".