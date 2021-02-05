السويد تدين طرد روسيا أحد دبلوماسييها
الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:10 م
وكالاتطباعة
اعتبرت السويد، الجمعة، أن قرار موسكو طرد أحد دبلوماسييها "لا أساس له على الإطلاق"، رافضةً الاتهامات الروسية له بالمشاركة في تظاهرة داعمة للمعارض أليكسي نافالني.
وقالت الخارجية السويدية، في تصريح مكتوب لفرانس برس: "تعتبر الوزارة أن ذلك لا أساس له على الإطلاق"، مضيفةً أنها "تحتفظ بحق الرد بشكل متناسب".
وقالت الخارجية السويدية، في تصريح مكتوب لفرانس برس: "تعتبر الوزارة أن ذلك لا أساس له على الإطلاق"، مضيفةً أنها "تحتفظ بحق الرد بشكل متناسب".