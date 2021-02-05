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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إكليل من الزهور باسم «أبومازن» على ضريح الفنان عزت العلايلي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:53 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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أرسل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبومازن" إكليلًا من الزهور على ضريح الفنان الراحل الكبير عزت العلايلي، خلال مراسم تشييع جثمانه، اليوم الجمعة، في القاهرة، والذي وافته المنية عن عمر ناهز 86 عاما.

وشارك وفد من سفارة دولة فلسطين بمصر بمراسم التشييع، حيث نقل المستشار الثقافي للسفارة، ناجي الناجي، خالص تعازي الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني إلى أسرة الفنان القدير، سائلين المولى، عز وجل، أن يلهمهم الصبر والسلوان لفقدان قيمة فنية وفكرية ووطنية حفلت مسيرته المهنية وأعماله الفنية بمواقف وطنية تضامنية مشرفة دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني في شتى الظروف والأوضاع السياسية التى مرت بها القضية الفلسطينية.

يذكر أن الفنان الراحل عزت العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وقام ببطولة عدد من الأعمال التي لا زالت محفورة في أذهان الجماهير، حيث يمتلك رصيدًا فنيًا يضم العديد من الأفلام التي تطرقت إلى القضايا العروبية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، أبرزها: بئر الخيانة، الجاسوس، الطريق إلى إيلات، الأرض.

وتعاونت السينما الفلسطينية مع الفنان عزت العلايلي في السبعينيات، حين استعانت منظمة الصاعقة الفلسطينية "طلائع حرب التحرير الشعبية قوات الصاعقة" بجهات إنتاجية جزائرية لإنتاج فيلم "شناو" الذي أخرجه المخرج المصري سمير سيف، عام 1979، وقام ببطولته عدد كبير من الفنانين في مقدمتهم عزت العلايلي.

وحصل الراحل عزت العلايلي على العديد من التكريمات، وكان آخر التكريمات الفلسطينية حين كرمته سفارة دولة فلسطين في مصر عام ٢٠١٧ في أسبوع الفيلم الفلسطيني الثالث؛ تقديرا لمواقفه الفنية المشرفة تجاه القضية الفلسطينية عبر مسيرته الفنية المؤثرة.

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