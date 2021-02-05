مباحثات أمريكية- تايوانية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي

وشارك في المباحثات أيضا أكثر من 100 شخصية بين دبلوماسيين ورجال أعمال، بمن في ذلك ممثلون عن شركتي "كوالكوم" و"كورننج" الأمريكيتين و"الشركة التايوانية لصناعة أشباه الموصلات" (TSMC) التي تعد من أكبر شركات صناعة الرقائق الإلكترونية في العالم.





وقالت وزيرة الاقتصاد التايوانية، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "نيكاي آسيا"، إن "كلا الجانبين اتفقا على دعم سبل تنمية التعاون الاقتصادي المتبادل بين البلدين"، مضيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية أشادت بخطوة تايوان لتوريد وزيادة إنتاج الرقائق الإلكترونية الخاصة بصناعة السيارات في أمريكا.





ولفتت إلى أن النقص غير المسبوق في إنتاج الرقائق الإلكترونية قد سلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لتايوان في هذا المجال.





وأشارت إلى أن الحكومة التايوانية تلقت عدة طلبات من الدول الرئيسية في صناعة السيارات مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان للمساعدة في تخفيف النقص غير المسبوق في الرقائق الإلكترونية للسيارات، والذي أجبر شركات كبرى مثل "فورد ونيسان وفولكس فاجن" على خفض إنتاجها.





وأضافت أن أزمة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات خفضت إنتاج السيارات في العالم بنسبة قاربت الـ20% بسبب جائحة كورونا.





وكانت العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان قد شهدت المزيد من التعاون في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على خلفية الحرب التجارية والتكنولوجية التي نشبت بين واشنطن وبكين، حيث أصبحت تايوان أفضل حليف يساعد الولايات المتحدة على كبح التقدم التكنولوجي للصين.





تجدر الإشارة إلى أن الشركة التايوانية لصناعة أشباه الموصلات "TSMC" تنتج المعالجات الرسومية (كروت شاشات الحواسيب) لشركتي "إنفيديا" و"إيه تي آي تكنولوجيز" والمعالجات المركزية لأجهزة "آيفون" والشرائح الإلكترونية للسيارات، فضلا عن وحدات التحكم في الألعاب والخوادم والبنى التحتية الحيوية للإنترنت.





وكانت الشركة التايوانية العملاقة قد أعلنت في شهر مايو الماضي أنها ستضخ 12 مليار دولار في مشروع لإنشاء وحدة لصناعة أشباه الموصلات المتطورة في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يبدأ العمل في هذا المشروع خلال العام الجاري 2021.

عقدت تايوان والولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، أول مباحثات اقتصادية بينهما منذ تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي، بحضور وزيرة الاقتصاد التايوانية وانج مي-هوا ومسئولين من وزارتي الخارجية والتجارة الأمريكيتين لبحث سبل تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والتكنولوجي وصناعة السيارات.