استعداد لعيد الحب.. أفكار لديكور منزلية رومانسي (صور)

• أفكار رومانسية أخرى:



أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بيوم عيد الحب العالمي، في 14 فبراير من كل عام، وبسبب ما يمر به العالم من تحديات واغلاقات بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، أصبحت الكثير من السيدات يبحثون عن كل ما هو جديد لتمضية يوم عيد الحب مع الشريك بشكل رومانسي في المنزل.تقدم "الدستور" أفكار رومانسية خاصة لتزيين الشقة بديكورات بسيطة للاحتفال بالفلانتين.من أهم الأشياء الإضاءة فهي مصدر مثالي للحصول على مزاج رومانسي أكثر فمثلًا الأضواء الخافتة الدافئة تجعل المنزل يمتلئ بالحب لذلك، استبدال جميع الأضواء الساطعة بالمصابيح الخافتة والمثيرة وتجربة الشموع لتجعل المنزل يبدو أكثر جمالا.يمكن وضع الشموع بالأحجام المختلفة في مناطق مختلفة من المنزل، وتجربة الشموع بالبطارية بحيث لا يكون هناك قلق عند الانخراط في الأنشطة الأخرى ويمكن أن يكون هناك طريقة أفضل لتجديد الهواء في منزلك، واستخدام الزهور المختلفة واستعمال الزهور او بتلات الورد.عند محاولة استخدام العطور اللطيفة يجب أن تكون خفيفة لأن الرائحة القوية يمكن أن تسبب الصداع وتفسد المزاج لذلك، ويفضل إيقاف تشغيل الهاتف والتليفزيون ووضع الموسيقي الهادئة كخلفية للاستمتاع بعيدًا عن التكنولوجيا الحديثة التي تزيد من التوتر والقلق.- يمكن عمل قلوب ورقية حمراء لكتابة 100 سبب لماذا تحب المرأة شريكها.- تزيين الفراش بالورد والشموع الرومانسية.- وضع بتلات الورد في حوض الاستحمام لشعور بالمزيد من الاسترخاء.- تجهيز عشاء رومانسي علي ضوء الشموع الهادئة.- شراء الشكولاتة وإضافتها إلي طاولة العشاء.- تشغيل الموسيقي الهادئة.