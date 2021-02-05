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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استمرار ارتفاع سلة خامات أوبك لـ58.25 دولار للبرميل

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:48 م
أوبك
أوبك
وكالات
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قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، الجمعة، إن سعر سلة خاماتها واصل ارتفاعه، أمس الخميس، بحدود 53 سنتا ليصل إلى 58.25 دولار للبرميل مقابل 57.72 دولار الأربعاء الماضي.

وذكرت نشرة وكالة أنباء (أوبك)، أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 41.47 دولار للبرميل.

وفي سياق متصل، علقت صحيفة (سالزبورج ناخرشتين) النمساوية على استمرار ارتفاع الاسعار بالقول، إن سعر النفط في الوقت الراهن بات مؤشرا على الأمل في انتهاء أزمة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وأضافت الصحيفة في تعليق لها، اليوم الجمعة، أن سعر النفط حقق أعلى مستوى له منذ فبراير 2020.

وتوقعت الصحيفة حدوث انتعاش اقتصادي يعزز الطلب العالمي على الخام، رغم أن مجموعة النفط والغاز النمساوية العملاقة (او ام في) لا تزال حذرة في توقعاتها فيما يتعلق بقرب حدوث انتعاش ملحوظ في الطلب على الخام.

وختمت الصحيفة النمساوية تعليقها بالقول، إن "الآمال بتعافي الاقتصاد العالمي مرتبطة بشكل أساسي بالتقدم المحرز في التطعيم ضد (كورونا)، خاصة في الولايات المتحدة".

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