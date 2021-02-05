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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاقتصاد الكندي يفقد 213 ألف وظيفة في يناير الماضي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:50 م
الاقتصاد الكندي
الاقتصاد الكندي
ا ش ا
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أعلنت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الجمعة، عن أن الاقتصاد فقد ما يقرب من 213 ألف وظيفة في شهر يناير الماضي مع انخفاض التوظيف إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس من العام الماضي، مما أدى إلى القضاء على المكاسب التي تحققت في الخريف.

وارتفع معدل البطالة 0.6 نقطة مئوية إلى 9.4 في المائة، وهو أعلى معدل منذ أغسطس.

وتركزت الخسائر بالكامل تقريبًا في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، ومعظمها في قطاع التجزئة، حيث أثرت عمليات الإغلاق والقيود على العديد من الشركات.

كانت الانخفاضات في التوظيف كبيرة في قطاع الخدمات والعمل بدوام جزئي، مما أدى إلى أكبر انخفاض شهري منذ أبريل عندما تم فقدان حوالي مليوني وظيفة.

وأوضحت هيئة الإحصاء الكندية، أن الخسائر في يناير دفعت البلاد الآن إلى مستوى 858300 وظيفة، أو 4.5 في المائة أقل من مستويات التوظيف في فبراير الماضي قبل الموجة الأولى من جائحة (كوفيد-19).


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