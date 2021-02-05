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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

29 مارس.. أولى جلسات محاكمة عناصر خلية عنقودية مسلحة تابعة للإخوان

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:37 م
محكمة
محكمة
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تبدأ محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، نظر أولى جلسات محاكمة 10 من عناصر جماعة الإخوان، لانضمامهم لأحد الخلايا العنقودية المسلحة بـ"لجان العمليات النوعية"، يوم 29 مارس المقبل.

تعقد جلسات المحاكمة، أمام الدائرة الخامسة جنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد محمد عبد العزيز الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طره.

كانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعًا بأنهم في غضون الفترة من عام ٢٠١٤ حتى فبراير ٢٠١٥ بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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