مصادر: الوفد الروسي أشاد بالتجهيزات الضخمة التي تتمتع بها «الطيران المدني»

قالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن الوفد الأمني الروسي التقي بعض المسئولين بوزارة الطيران المدني وسلطة الطيران للإطلاع على عمليات التفتيش التي أجراها الوفد بمطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين خلال الأسبوع الجاري، تمهيدا لاستئناف الرحلات الروسية السياحية إلى محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعد انقطاع استغرق أكثر من 6 سنوات متتالية.وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الوفد الأمني الروسي والذى يضم 10 خبراء متخصصين بالنقل الجوي بوزارة النقل الروسية، قد أبدى ارتياحه الشديد على وسائل الحماية الأمنية والتأمينية التى يتم اتباعها بالمطارين، ولم يتم كتابة أي تعليقات أو ملاحظات جوهرية، باستنثاء بعض النقاط البسيطة للغاية، والتي سيتم تدارجها خلال الفترة القلية المقبلة في ظل الإمكانيات الضخمة التي يتمير بها المطارين.وأشارت المصارت، إلى ـن الوفد الروسي أشاد بالتجهيزات الضخمة التي تتمتع بها منظومة الطيران المدني المصري خاصة المطارات السياحية، مؤكدا على حرص السائحين الروس إلى السفر للمدن السياحية المصرية.