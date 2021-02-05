بورصة عمان تنهي تعاملاتها بارتفاع 0.41 % في أسبوع

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 41ر0 بالمئة لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1725 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 8ر6 مليون دينار مقارنة مع 9ر5 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع بلغت1ر15 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 8ر33 مليون دينار، مقارنة مع 4ر29 مليون دينار للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 5ر33 مليون سهم، نُفذت من خلال 14735 صفقة.