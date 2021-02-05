8 وفيات و1222 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

اعلن الأردن اليوم الجمعة تسجيل ثماني حالات وفاة بالإضافة إلى 1222 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).وذكر بيان مشترك لرئاسة الوزراء الاردنية ووزارة الصحة أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 4362 حالة وفاة و333 الف اصابة بالفيروس التاجي.وأوضح البيان أن عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات بلغت اليوم 608 حالات ليصل اجمالي حالات الشفاء إلى حوالي 318500 حالة في حين تتلقى 416 حالة العلاج في المستشفيات.وأشار الى ان السلطات الصحية اجرت اليوم حوالي 21300 فحص مخبري للتحري عن اصابات بالفيروس ليرتفع العدد الاجمالي للفحوص منذ بدء انتشار الجائحة الى نحو 984ر3 مليون عينة.