رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8 وفيات و1222 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:45 م
كورونا في الاردن
كورونا في الاردن
وكالات
طباعة
اعلن الأردن اليوم الجمعة تسجيل ثماني حالات وفاة بالإضافة إلى 1222 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).

وذكر بيان مشترك لرئاسة الوزراء الاردنية ووزارة الصحة أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 4362 حالة وفاة و333 الف اصابة بالفيروس التاجي.

وأوضح البيان أن عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات بلغت اليوم 608 حالات ليصل اجمالي حالات الشفاء إلى حوالي 318500 حالة في حين تتلقى 416 حالة العلاج في المستشفيات.

وأشار الى ان السلطات الصحية اجرت اليوم حوالي 21300 فحص مخبري للتحري عن اصابات بالفيروس ليرتفع العدد الاجمالي للفحوص منذ بدء انتشار الجائحة الى نحو 984ر3 مليون عينة.

موضوعات متعلقة

المنفى رئيسًا للمجلس الرئاسى الليبى ودبيبه رئيسًا للحكومة

تفاصيل جديدة حول تمثال شبيه أبوالهول.. يحمل ألقابًا ملكية وأسرارًا للفراعنة

المهلة انتهت.. أزمة في الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

الصور

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

image description

إيطاليا تبدأ التطعيم ضد كورونا للأشخاص دون 55 عامًا الثلاثاء

image description

لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

image description

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار والسيول

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

الأكثر قراءة

المهلة انتهت.. أزمة في الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

دراسة: الشركات بألمانيا لا تعتزم تقليل مساحاتها المكتبية

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

دار النهضة تصدر «لا ماء يكفي الغرقى» لمحمد رضا

قوافل المسرح المتنقل تجابه الأفكار الظلامية في قرى محافظات مصر

الروائي اللبناني جبور الدويهي ضيف رشا سمير في «كاتبان وكتاب»

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم