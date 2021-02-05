11749 اصابة بفيروس كورونا في اندونيسيا

سجلت اندونيسيا اليوم الجمعة إنها سجلت 11749 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد- كوفيد 19 إضافة إلى 201 حالة وفاة.وأفادت وزارة الصحة الاندونيسية في بيان بان إجمالي الإصابات بلغ 1134854 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 31202 حالة.وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي من المرض في اندونيسيا بلغ 926980 حالة لتبلغ نسبة التعافي 7ر81 بالمئة من مجموع الإصابات.