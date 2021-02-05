«المتحدة» تنفي شراء أي حصص في شركات خدمات طبية

وأضاف في بيان رسمي: "عليه وجب التأكيد أن الشركة لا علاقة لها بهذه الأخبار، وتنفيها جملة وتفصيلا، وستلاحق مطلقي مثل تلك الشائعات".



وأكد أن مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة الأستاذ تامر مرسي، يؤكد أنه ليس له أي علاقة بمثل تلك الشائعات، ويشكر من قام بالسؤال مباشرة للوقوف على الحقيقة.

صرح المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأنه "وردت للشركة أسئلة عن أخبار متناثرة بأن الشركة بصدد أو انتهت من شراء حصة في إحدى الشركات التي تعمل في مجال الخدمات الطبية".