برلماني: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ40.1 مليار دولار إنجاز يضاف لسجل الرئيس

أكد أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لنحو 40.1 مليار دولار بنهاية يناير 2021 إنجاز مالي ونجاح اقتصادي جديد، يضاف إلى سجل إنجازات الرئيس السيسي.وأشار محسن، في تصريحات له اليوم، أن ارتفاع صافي الاحتياطيات إلى نحو 40.1 مليار دولار يؤمّن احتياجات مصر لنحو 8 أشهر، موضحا أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، وبإجمالى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار في العام، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الوارادات السلعية والاستراتيجية.وتابع عضو مجلس الشيوخ أنه رغم الإنفاق الهائل من جانب الدولة على مشاريع البنية التحتية وتطوير الوطن والقيام بعملية تنمية شاملة في مختلف أرجاء البلاد، فإن مصر استطاعت النهوض بحجم الاحتياطيات الأجنبية وتوفير حجم احتياطي ضخم وآمن لمختلف الظروف.وأكد محسن أن قيادة السيسي تثبت يوما بعد آخر أنها قيادة ناجحة سياسيا واقتصاديا وعلى مختلف المجالات، قائلا: «الرئيس السيسي عوض الوطن عن سنوات كثيرة من الإهمال».