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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة الإماراتي: تخطينا حاجز أربعة ملايين جرعة من لقاح "كورونا"

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:28 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليومالجمعة، أن عدد جرعات لقاح فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) التي تم تقديمها في الإمارات منذ انطلاق الحملة الوطنية لتقديم اللقاح، تجاوز 4 ملايين جرعة ليبلغ المجموع 4 ملايين و8 آلاف و160 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 40.53 جرعة لكل 100 شخص.
وقال عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع - وفقًا لوكالة أنباء الإمارات - "إن الوصول إلى هذا العدد يعتبر إنجازًا يضاف إلى سجل دولة الإمارات في إطار سعيها المتواصل لتوفير اللقاح لكافة أفراد المجتمع"، موضحًا أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة الجهود الحثيثة للفرق الطبية التي تعمل بروح الفريق الواحد بتوجيهات ودعم متواصل من القيادة الرشيدة التي تؤكد أن صحة المجتمع أولوية مستدامة في الخطط والبرامج الوطنية للوصول إلى مرحلة التعافي.
وأشار العويس إلى أن التطور المتسارع في عدد جرعات لقاح فيروس "كورونا" يؤكد نجاح الحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها الجهات الصحية من خلال توفير اللقاح في معظم المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة وذلك لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة في المجتمع من المواطنين والمقيمين خاصة كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة وأبطال خط الدفاع الأول، في إطار خطة متكاملة تستهدف تقديم اللقاح لجميع سكان الدولة بهدف الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كورونا".

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