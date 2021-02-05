«المنيا» تحذر من مخالفات البناء: نرصدها بالأقمار الصناعية

أصدرت محافظة المنيا بيانا حذرت فيه المواطنين بعدم القيام بأعمال البناء المخالف بدون ترخيص داخل الحيز العمراني أو خارجه، حيث يتم رصد هذه الأعمال بالأقمار الصناعية.وأكد بيان المحافظة أنها تهيب بالمواطنين عدم الشروع في البناء المخالف سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه (الأراضي الزراعية والظهير الصحراوي)؛ لكون المخالفات يتم رصدها بواسطة التصوير الفضائي بمنظومة الأقمار الصناعية (المتغيرات المكانية).وأوضح البيان أن الشروع في البناء أو استكماله عقب استصدار (نموذج ٣- الشهادة التي تفيد التقدم بطلب التصالح) يتم رصده بواسطة المتغيرات المكانية، وفي هذه الحالة يصبح (النموذج ٣) منعدم الأثر القانوني لكون المخالفة قد حدثت عقب استصدار (النموذج ٣) وليس قبله.