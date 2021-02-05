رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد تطويرها.. حديقة فريال تشهد إقبالًا كبيرًا من أبناء بورسعيد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:02 م
حديقة فريال
حديقة فريال
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
شهدت حديقة فريال التاريخية ببورسعيد، اليوم الجمعة إقبالا كبيرا من الزائرين سواء من أبناء المحافظة أو زائري بورسعيد من المحافظات المجاورة، وذلك بعد أن أصبحت مزارا سياحيا وترفيهيا ومقصد للزائرين من خارج المحافظة بعد أن تم رفع كفاءتها وتطويرها على أعلى مستوى بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة الشاهدة على أعمال حفر قناة السويس وغيرها من الأحداث التاريخية في تاريخ بورسعيد.

وأشاد عدد من الزائرين بالمستوى الحضاري والجمالي لحديقة فريال، فيما أكد أبناء المحافظة منهم على التغيير الجذري الذى شهدته الحديقة بعد أن تم تطويرها وتهيئتها، لتكون ملتقى ترفيهي وتقافي للمواطنين، وأكد عدد من زائري الحديقة من المحافظات المجاورة أن حديقة فريال أصبحت مقصد للزائرين ضمن الأماكن الشهيرة التي تتميز بها بورسعيد سياحيا، وذلك بعد أن تم تداول صور الحديقة وإشادة الجميع بالحديقة.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلن خبرًا سارًا لطلاب المرحلة الثانوية

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

الصور

image description

فض 3 أفراح فى رأس البر بدمياط

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

image description

إيطاليا تبدأ التطعيم ضد كورونا للأشخاص دون 55 عامًا الثلاثاء

image description

لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

image description

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار والسيول

الأكثر قراءة

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

وزير الصحة الأسبق يكشف سر الضجة وراء فيروس «نيباه»

تفاصيل جديدة حول تمثال شبيه أبوالهول.. يحمل ألقابًا ملكية وأسرارًا للفراعنة

المهلة انتهت.. أزمة في الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

دراسة: الشركات بألمانيا لا تعتزم تقليل مساحاتها المكتبية

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
المزيد

الثقافة

الروائى اللبنانى جبور الدويهى ضيف رشا سمير فى «كاتبان وكتاب»

دار النهضة تصدر «لا ماء يكفى الغرقى» لمحمد رضا

قوافل المسرح المتنقل تجابه الأفكار الظلامية في قرى محافظات مصر

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم