بعد تطويرها.. حديقة فريال تشهد إقبالًا كبيرًا من أبناء بورسعيد

شهدت حديقة فريال التاريخية ببورسعيد، اليوم الجمعة إقبالا كبيرا من الزائرين سواء من أبناء المحافظة أو زائري بورسعيد من المحافظات المجاورة، وذلك بعد أن أصبحت مزارا سياحيا وترفيهيا ومقصد للزائرين من خارج المحافظة بعد أن تم رفع كفاءتها وتطويرها على أعلى مستوى بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة الشاهدة على أعمال حفر قناة السويس وغيرها من الأحداث التاريخية في تاريخ بورسعيد.وأشاد عدد من الزائرين بالمستوى الحضاري والجمالي لحديقة فريال، فيما أكد أبناء المحافظة منهم على التغيير الجذري الذى شهدته الحديقة بعد أن تم تطويرها وتهيئتها، لتكون ملتقى ترفيهي وتقافي للمواطنين، وأكد عدد من زائري الحديقة من المحافظات المجاورة أن حديقة فريال أصبحت مقصد للزائرين ضمن الأماكن الشهيرة التي تتميز بها بورسعيد سياحيا، وذلك بعد أن تم تداول صور الحديقة وإشادة الجميع بالحديقة.