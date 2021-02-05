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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تناقشان سبل حل القضية النووية لكوريا الشمالية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:28 م
جريدة الدستور
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ناقش وزير الوحدة الكوري الجنوبي، لي إن-يونج، اليوم الجمعة، سبل حل القضية النووية الكورية الشمالية وطرق تحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية مع كبير المفاوضين النوويين الأمريكيين السابق روبرت جالوتشي خلال اجتماع عُقد عبر الفيديو.
وذكرت وزارة الوحدة - في بيان، نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، على موقعها الالكتروني - أن لي إن-يونج وكبير المفاوضين النوويين الأمريكيين السابق روبرت جالوتشي وافقا على أن دفع عملية إحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية إلى الأمام يتطلب التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وأكد "جالوتشي" بدوره أنه يتعين على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتخاذ نهج جاد ومهني تجاه القضية النووية الكورية الشمالية من خلال التشاور الوثيق.
وأشار إلى أنه من الضروري أن تقوم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بمراجعة مختلف الإجراءات، مثل إجراءات نزع السلاح النووي على مراحل، في المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية.
من جانبه، قال "لي" إنه من الضروري أن تستعرض سول وواشنطن معًا بجدية التجارب السابقة لإيجاد حل للقضية النووية الكورية الشمالية من أجل تحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.
ويذكر أن "روبرت جالوتشي" كان قد نجح في التوصل إلى اتفاقية جنيف بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن تجميد بيونج يانج برنامجها للأسلحة النووية في عام 1994 بصفته رئيس وفد المفاوضين الأمريكيين في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق "بيل كلينتون".

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