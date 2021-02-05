أذربيجان تسجل 138 إصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن رئاسة مجلس الوزراء، بأن عدد المتعافين من المرض بلغ 224 ألفًا و760 حالة فور تسجيل 329 حالة تعاف جديدة منذ أمس الخميس.





وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و153 حالة، عقب تسجيل 5 وفيات جديدة، مُضيفة أن أذربيجان أجرت، على مدار يوم أمس، 6133 مسحة للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا".

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الجمعة، تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 230 ألفًا و907 أشخاص على مستوى البلاد.