حسني صالح ناعيا عزت العلايلي: «ما زال صوتك يتردد على سمعي»

ودع المخرج الكبير حسني صالح صديقه الفنان عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة وسط حالة حزن كبيرة في الوسط الفني المصري والعربي ولكل محبيه.وقال حسني صالح عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حقك عليا قصرت معاك مازل صوتك يتردد على سمعى. أحببتك لله فى الله وكان ما بيننا ود وحب نقى. ألقاك على خير ياعزيز ياغالى. رحمة الله عليك إنت فى مكان أفضل ادعو له فهو إنسان خلوق طيب".وفي سياق آخر، يستعد المخرج حسني صالح خلال هذه الأيام لتحضيرات مسلسل "السادات" والذي يكتبه الكاتب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور.