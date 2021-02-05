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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تقصر استخدام أسترازينيكا على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:16 م
أسترازينيكا
أسترازينيكا
وكالات
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قررت السلطات الصحية اليونانية أن يقتصر إعطاء اللقاح الذى تنتجه شركة أسترازينيكا للمستحضرات الدوائية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، وفقًا لما أعلنه اليوم الجمعة ماريوس ثيميستوكليوس، رئيس هيئة الصحة العامة اليونانية في التلفزيون الحكومى "إى آر تى".

وبرر ثيميستوكليوس هذه الخطوة بالقول إنه حتى الآن لا توجد أدلة علمية كافية على ما إذا كان لقاح الشركة البريطانية السويدية فعالًا بالفعل للأشخاص الذين هم أكبر سنا، مشيرا إلى أن هذا التقييم يمكن أن يتغير.

من المقرر أن تبدأ عمليات التلقيح الأولى بطعم شركة أسترازينيكا في اليونان في 12 فبراير الجارى. وسيتم تطعيم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عامًا، وفقًا لما أعلنته هيئة الصحة العامة اليونانية.

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