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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جومانا مراد: أنا أم صارمة جدًا وحياتى تغيرت بسبب أولادى

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:04 م
الفنانة جومانا مراد
الفنانة جومانا مراد
منار إبراهيم
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كشفت الفنانة جومانا مراد عن أسرار حياتها الشخصية مثل أمومتها المتأخرة وسلبياتها وإيجابياتها، خلال استضافتها في برنامج B My Guest مع الإعلامي بلال العربي على شاشة روتانا.

وقالت جومانة إنها أم صارمة جدا في التعامل مع أولادها وفي تربيتهم، وكيف تغيرت حياتها بعد الأمومة وإنها سبب من أسباب نومها واستيقاظها باكرا.

كما تحدثت عن نشأتها وتربيتها، وعلاقتها بوالديها، ومن المقرب منهم لديها، وما الأمور التي تأثرت بها من كل منهما، وعلاقتها بزوجها ومدي تقبل الاختلافات بينهما، وأنه لا بد للشخص بعد الزواج أن يحافظ على شخصيته وخصوصيته، كما كان هناك جانب في الحوار عن الموضة والأزياء والستايل الخاص بها وليس فقط في الملابس ولكن في ديكور منزلها والذي تغيره من وقت لآخر.

وكشفت عن سبب الهجوم عليها بسبب حبها لمصر وتحدثها باللهجة المصرية، ومدى حبها للهجات العربية وخاصة المغربية وقدرتها على إتقان العديد منها، كما أعلنت اعتزازها بشعب الجزائر لما له من شعبية كبيرة هناك مؤكدة أنهم يعشقون الفن ولا يجاملون نهائيا.

وأشارت إلى أن السينما هي الأقرب لقلبها، وإنها سعيدة بعودتها للتمثيل مع يسرا والتي كانت الدافع الأكبر لها، بالإضافة إلى وجود المخرج سامح عبدالعزيز، وإنها تتمني العمل مع محمد ياسين، ومحمد شاكر خضير، مروان حامد، كما كشفت عن غيابها لمدة سبع سنوات عن الساحة الفنية وأسبابه، وإنها خلال تلك الفترة أعادت حساباتها، وقامت بمشاهدة زملائها كممثلة ومنتجة حيث استفادت من متابعة تغييرات السوق، موضحة أنها مع فكرة انتشار المنصات الرقمية والنمط الجديد في الإنتاج.

يذكر أن برنامج b my guest يقدمه الإعلامي بلال العربي ويعرض يوم الخميس على روتانا سينما وقناة lbc، ويوم السبت على روتانا موسيقى.

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