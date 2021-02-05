برلماني يتقدم بشكوى لمحافظ الإسكندرية ومدير الأمن لإنقاذ مستشفى أحمد ماهر

تقدم المهندس سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بشكوى إلى المحافظ اللواء محمد الشريف واللواء محمود أبو عميره مدير الأمن يطالب بإنقاذ مستشفى أحمد ماهر بناء على استغاثات أهالي العطارين من انتشار الباعة الجائلين على سور المستشفى، الأمر الذي أدى لغلق الأبواب الرئيسية مما جعل هناك إعاقة لدخول وخروج المرضى وأيضا سيارات الإسعاف.وأكد الشيمي أن المستشفى تخدم قطاع كبير من أهالي الإسكندرية وبها 57 وحدة جهاز غسيل كلوي والباعة لم يكتفوا بغلق الأبواب، بل يقوموا بسرقة التيار الكهربائي من داخل المستشفى وعدم قدرة القائمين عليها بمنعهم.